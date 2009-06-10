Затягивание отставки Черновецкого Киеву будет стоить финала Евро-2012?

Верховная Рада должна рекомендовать Президенту освободить Черновецкого от должности председателя КГГА. Об этом заявил председатель Украинской селянской демократической партии, один из лидеров Блока Виталия Кличко Дмитрий Андриевский.

«Мы требуем от парламента принять заключения комиссии по расследованию нарушений Конституции и законов должностными лицами Киевсовет и КГГА и рекомендовать Президенту Виктору Ющенко освободить Леонида Черновецкого от должности главы Киевской городской государственной администрации», - отметил политик.

По убеждению Дмитрия Андриевского, Киев не может и в дальнейшем оставаться разменной монетой на большой политической шахматной доске.

«Де-факто Черновецкий уже давно не выполняет полномочия городского председателя. Свыше 40 дней он находился за пределами Украины, бросив Киев на грани коллапса», - заметил оппозиционный депутат.

«Нужно юридически закрепить несостоятельность Черновецкого исполнять обязанности главы КГГА и привлечь его к ответственности за грабеж Киева, отправив на принудительное возобновление душевного покоя. Тогда у мэра будет достаточно времени на написание очередного бестселлера «Как ограбить Киев», - отметил Дмитрий Андриевский.

По словам оппозиционного политика, ничто не мешает Верховной Раде принять необходимое решение уже на этой неделе.

«За последние месяцы парламент назначил сотни досрочных выборов сельских, поселковых и городских председателей. Только Киев остается объектом постоянных торгов, в том числе и по вине фракции Блока Литвина. Из-за их непонятной позиции Верховная Рада не смогла принять отчет комиссии Куликова с первого раза», - отметил депутат.

По его мнению, затягивание с отставкой Черновецкого будет стоить Киеву, как минимум, финала европейского футбольного чемпионата 2012 года.

Напомним, постановление о рекомендации Президенту Виктору Ющенко рассмотреть возможность освобождения главы Киевской городской государственной администрации Леонида Черновецкого будет рассмотрено в Верховной Раде 9-12 июня.