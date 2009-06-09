В Донецк прибыли представители УЕФА для создания фильма о городе, принимающем финальную часть Чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции Донецкий городской голова Александр ЛУКЬЯНЧЕНКО.

По его словам, «8-10 июня в городе находится делегация специалистов УЕФА, которые создают фильмы о принимающих городах».

Мэр пояснил, что прибывшие специалисты знакомятся с парковой зоной города и различными достопримечательностями Донецка. Будет создан видеоролик о городе, который принимает Евро-2012, сказал А.ЛУКЬЯНЧЕНКО.