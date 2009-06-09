Ющенко хочет смотреть финал Евро-2012 в Киеве

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подчеркивает необходимость обеспечения условий для проведения в Киеве матчей финала чемпионата Европы по футболу в 2012 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на встрече с руководством столицы, посвященной ходу подготовки к Евро-2012.

«Мы исходим из того, что финал Евро-2012 должен состояться в Киеве – меньшей задачи я не ставлю», - сказал Президент.

В свою очередь, вице-премьер-министр Украины Иван ВАСЮНИК напомнил, что окончательное решение по определению городов, в которых будет проходить финал Евро-2012, УЕФА будет принимать 30 ноября. Он проинформировал Президента о ходе подготовки столицы к чемпионату.

Одной из проблем И.ВАСЮНИК назвал прилегающие к НСК «Олимпийский» территории, которые переданы в аренду на 15 лет, но должны быть задействованы как «зоны гостеприимства» в ходе проведения чемпионата.

И.ВАСЮНИК отметил, что механизм решения этого вопроса определен на прошлой неделе Верховной Радой законом о подготовке к Евро-2012. Вице-премьер выразил надежду, что в ближайшее время этот закон поступит на подпись к Президенту и вопрос будет решен.

Также он сообщил, что завтра на заседании Кабинета Министров планируется рассмотреть пакет вопросов о подготовке к чемпионату, в том числе будет рассматриваться вопрос об утверждении титула НСК «Олимпийский», который позволит окончательно определить смету реконструкции стадиона.

Кроме того, И.ВАСЮНИК доложил о ходе подготовки киевских аэропортов к Евро-2012. В частности, он обратил внимание, что реконструкция терминала в Борисполе отстает от графика на пять месяцев. Он попросил присутствующего на совещании мэра столицы Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО взять этот вопрос под личный контроль.

По словам И.ВАСЮНИКА, проблемным остается вопрос выделения к чемпионату пяти- и четырехзвездочных номеров в гостиницах. Он сказал, что из 1950 пятизвездочных номеров, как определенно требованиями УЕФА, сегодня подписано соглашение лишь на 188 номеров (гостиница «Национальная»). Приблизительно такая же ситуация и с четырехзвездными номерами: из 4950 есть лишь 905. Намного лучше ситуация с трехзвездочными номерами. При необходимости 400 номеров подписано соглашений на 2784. Он напомнил, что 31 августа Киев должен отчитаться перед УЕФА о возможности принимать гостей в городе.