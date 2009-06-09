Сборная Украины осталась без Шевы

Форвард Милана и сборной Украины Андрей Шевченко пропустит отборочный матч ЧМ-2010 с Казахстаном из-за надрыва икроножной мышцы, сообщает Football.ua.

Вчера пресс-атташе сборной Украины Юрий Малышев сообщил, что шансы Андрея Шевченко сыграть завтра против Казахстана в отборочном матче ЧМ-2010 минимальны. По последним данным, обследование, проведенное вчера в Киеве, показало у форварда микронадрыв икроножной мышцы, что исключает его выход на поле. Углубленный осмотр капитан украинской сборной пройдет в Милане, куда отправится в четверг утром.

Отборочный матч ЧМ-2010 Украина - Казахстан состоится 10 июня в Киеве (ст. им. В. Лобановского). Начало - в 20:00. Трансляция - телеканал "Украина".