ФФУ не намерена измененять формат функционирования Премьер-лиги

Федерация футбола Украины не намерена инициировать изменение формата функционирования Премьер-лиги или каким-либо образом вмешиваться в ее внутреннюю деятельность.

Об этом говорится в переданном агентству УНИАН заявлении пресс-службы ФФУ относительно сообщений о якобы идее реформирования украинского профессионального футбола с целью распустить Премьер-лигу и забрать этот чемпионат «под крышу» федерации.

Как говорится в заявлении, вокруг подобных сплетен уже завязались горячие дискуссии, в которых охотно принимают участие не только футбольные функционеры отдельных клубов-членов Премьер-лиги, но и ответственные работники ФФУ. Причем именно из уст последних слетают наиболее невероятные сценарии развития событий, провоцируя футбольную общественность на искусственное нагнетание скандала относительно виртуального конфликта.

«В этой связи стоит напомнить, что с момента объявления о создании Премьер-лиги Федерация футбола Украины последовательно придерживается позиции толерантного отношения к коллективному решению владельцев 16-ти профессиональных клубов. Руководство, аппарат управления, структурные подразделения ФФУ еще на этапе подготовки учредительных документов, а затем и после избрания и.о. президента Лиги оказывали ее работникам необходимую практическую помощь. Поэтому история наших прозрачных отношений, которые базируются на принципах взаимоуважения, корпоративной этики и общей ответственности за развитие отечественного футбола, не дает никаких оснований для возникновения необоснованных подозрений по отношению друг к другу», - подчеркивают в пресс-службе федерации.

Кроме того, ФФУ задекларировала принцип невмешательства в деятельность Премьер-лиги еще с первых шагов объединения на пути организации национального чемпионата. «По итогам сезона-2008/09 можно по-разному анализировать результаты этой самостоятельной работы, но в любом случае переоценку своих возможностей или же ревизию уставных норм Лиги имеют право делать лишь ее члены. Если владельцы футбольных клубов придут к выводу о необходимости изменения формата функционирования Премьер-лиги, они могут обратиться с соответствующим предложением к Исполкому ФФУ. Пока таких инициатив нет, какие-либо разговоры на эту тему, по мнению федерации, неуместны», - подчеркивается в заявлении пресс-службы ФФУ.