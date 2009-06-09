На «Донбасс Арене» завершили укладку газона футбольного поля

В течение минувших выходных на новом стадионе Донецка «Донбасс Арена» завершили укладку газона.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе стадиона, чтобы полностью застелить футбольное поле мятликом луговым, восьми работникам потребовалось четыре дня.

На очереди следующий этап работы — стрижка подросшей за это время травы и обработка стыковочных швов. Для выполнения последнего задания будет использоваться специальный каток, который будет ездить по газону и сбивать полосы травяного покрытия в один сплошной ковер.

Кроме того, в ближайшие несколько дней будет закончен монтаж всех коммуникаций, располагающихся под газоном, в так званом «пироге» поля. Эти работы будут проводиться с контрольным тестированием устанавливаемых систем.

Одновременно на поверхности займут свои места ворота, а по углам установят флажки. Вся эта процедура будет сопровождаться постоянным поливом газона. А разметку на него нанесут уже непосредственно перед открытием «Донбасс Арены».

Как сообщал УНИАН, открытие нового стадиона донецкого футбольного клуба «Шахтер» «Донбас Арена» запланировано на 29 августа. Сейчас на арене проводятся работы по отладке систем жизнеобеспечения и обустройству парка вокруг стадиона.