Футбол в Украине: что было, что будет и успокоится ли сердце

В Украине завершается футбольный сезон 2008/2009. Премьер-лига уже опустила занавес своего премьерного (простите за тавтологию) сезона, все по местам, да и клубы низших лиг уже приближаются к финальному аккорду.

Собственно, остались еще два матча, вызывающих всеобщий интерес: 6 и 10 июня национальная сборная Украины проведет их в рамках отборочного турнира на Чемпионат мира 2010 - с Хорватией и Казахстаном соответственно.

Ясно, что без учета этих поединков сборной итоги сезона будут неполными. Как бы мы все и каждый из нас не радовались выступлениям клубных команд, однако именно результаты национальной сборной, ее рейтинг является наилучшим показателем, квинтэссенцией состояния футбольного хозяйства в стране.

(О дискуссиях относительно строительства «земного рая» в отдельно взятой стране мы уже забыли, зато убедились, что из отдельно взятого клуба, независимо от уровня развития футбола в стране, можно создать команду-обладателя Кубка УЕФА. По крайней мере, если общество воспринимает как данность ну ооочень многомиллионный бюджет футбольного клуба в стране, где средняя зарплата является одной из самых низких в Европе).

Матч сезона, который еще не состоялся

Итак, следующий матч в столице Хорватии можно назвать решающим в судьбе украинской сборной. Хотя бы одно добытое очко оставляет нашим шансы в борьбе за второе место в 6 группе «отбора» (первое место и прямую путевку на ЧМ 2010 в ЮАР, судя по всему, забронировали для себя англичане) поражение же просто переводит сборную в категорию неудачников, наблюдателей, а не участников чемпионата планетарного масштаба.

Пока еще у нас есть приятные вести из штаб-квартиры ФИФА, где в июньском рейтинге сборных стран мира команда Украины поднялась на три ступеньки и занимает 19 место. И все бы хорошо, если бы не 8 место сборной Хорватии, и понимание того, что против этой команды, которая умеет навязать свою волю, обычно играет упрямо и агрессивно, украинцы выступают традиционно тяжело. В шести матчах - единственная победа в каком-то там 1995 году, две ничьи и три поражения - не лучшее наследство. Помним, в частности, и невыразительную игру этих команд в прошлогоднем матче в Харькове, когда, казалось, хозяева больше радовались нулевой ничьей, чем гости. Неудовольным был лишь Воронин, которого тренер Михайличенко так и не выпустил на поле и который в сердцах грозился больше не приезжать в сборную.

В настоящее время Андрей снова в составе национальной команды сборной, опять готов к борьбе. По его мнению, украинцы в завтрашнем матче в Загребе должны не то чтобы перебегать хозяев, а сыграть на их слабостях.

«Хорваты любят короткий пас, любят возиться с мячом, поэтому нужно ограничить им пространство и не дать возможность держать мяч", - говорил он накануне и ему, профи европейского уровня, конечно, виднее, хотя умение возиться с мячом является, скорее, признаком класса, а не слабостью.

Но, вне сомнения, головной болью Михайличенко является определение состава сборной. Два отечественных суперклуба - «Шахтер» и «Динамо» на двоих делегировали на предматчевый сбор в Конча-Заспу лишь 12 игроков (из них три вратаря). То есть, на практике, из донецко-киевских даже полного состава не соберешь. Поэтому и выходит, что медали УЕФА имеют обратную сторону, и для сборной никто из наших лидеров, которые так триумфально поднялись в клубных рейтингах, базовым клубом не стал. Конечно, то же самое можно сказать и о Хорватии, однако там другой нюанс играет роль - почти все сборники выступают за рубежом в неслабых клубах (в том числе и в Украине), выдерживают жесткую конкуренцию за место в составе и чрезвычайно заботятся о своей репутации, в частности и в матчах за сборную.

Команда сезона

Фееричный сезон донецкого «Шахтера» дает основания говорить не только о сугубо спортивных достижениях команды, но и о новых подходах в футбольном менеджменте. Еще несколько лет назад общепризнанным авторитетом относительно развития футбольного хозяйства во всем его многообразии - от трансферной политики до информационно-пропагандистского обеспечения, рекламной деятельности - был столичный клуб «Динамо», все шаги которого освящались именем ВВЛ. Но на магии великого имени долго не продержишься, и в настоящее время без преувеличения можно сказать, что футбольная столица Украины переместилась в Донецк.

Собственно, «Шахтер» с 1997 года, с тех пор, как клуб возглавил Р.Ахметов, не опускается ниже второго места в чемпионате Украины, однако за последние сезоны здесь произошли разительные перемены, наглядно видимые в строительстве пятизвездочной «Донбасс Арены» - бюджет стадиона вместе с благоустройством окружающей территории, с парком составил 400 млн. долл.

Можно по-разному относиться к такому размаху финансирования, но констатируем, что в Донецке появился клуб действительно европейского уровня, которому для подтверждения своего нового статуса нужно (после Кубка УЕФА) не то что завоевать Суперкубок УЕФА (это не тот показатель), но, главное, без проблем пройти групповой турнир Лиги чемпионов, не говоря уже о квалификации. По многим основным параметрам, прежде всего относительно бюджета, трансферной стоимости игроков, которая по заключениям экспертов удвоилась после победы в Стамбуле, «Шахтер», сильнее чем большинство будущих соперников и просто обязан быть на главных местах в группе.

Кроме всего прочего, с «Шахтером» теперь считаются не только на футбольном поле. Украинскому клубу удалось выиграть и юридический поединок - о компенсации за несанкционированное расторжение контракта со стороны бразильского легионера Ф.Матузалема. Финт бразильца и его нового клуба, испанской «Сарагосы», против донецких не прошел, как известно, и международный спортивный арбитражный суд в Лозанне вынес решение в пользу «Шахтера» о компенсации в почти 12 млн. евро, которые должны выплатить Мату и «Сарагоса».

Этот прецедент клуб может смело записать себе в актив, как и первое место в таблице коэффициентов УЕФА по итогам сезона.

Cкандал сезона

Без преувеличения, самым громким событием сезона в околофутбольной жизни можно назвать заявление тогдашнего президента ФК «Десна» (Чернигов) Алексея Савченко о том, что ему известны факты коррупции среди арбитров.

23 октября 2008 года А.Савченко заявил на пресс-конференции: «Играла не «Десна», а играли мои «бабки» и мои амбиции. А мои деньги, я вам скажу... игра у меня стоила от 5 до 15 тысяч долларов. Я по фамилиям могу назвать судей, которые получали от нас деньги, я по фамилиям могу представить людей, которые давали деньги».

В Федерации футбола на это откровение отреагировали быстро. Президент ФФУ Григорий Суркис обратился к Генеральной прокуратуре с просьбой провести расследования фактов, которые были изложены в заявлении А.Савченко, и дать им правовую оценку.

Выход из ситуации начали искать все, ведь признания-обвинения со стороны Савченко прозвучали слишком серьезные. При обнаружении подобных фактов во многих странах, в частности в соседней Польше, сажали и сажают на скамью подсудимых.

В нашем же случае все обошлось тихо, почти по-семейному. Пока президент ФФУ метал громы и молнии в адрес коррупционеров и призывал, в частности и Генеральную прокуратуру, показать «раз и навсегда на одном примере, что такое отвратительное явление существует, мы с ним боремся все вместе, а не пиаримся», А.Савченко внезапно поумнел и заявил о своем уходе из футбольной деятельности, а клуб «Десна» подарил городу Чернигову.

У правоохранителей, между тем, была своя логика, мол, поскольку футбольные арбитры не являются служебными лицами, то по закону их нельзя обвинять в получении взятки, и в их действиях отсутствует объективный состав преступления

По недавнему признанию Игоря Кочетова, председателя комитета ФФУ по этике и честной игре, «пока еще у правоохранительных органов не возникало необходимости вмешиваться в деятельность общественной организации, какой является Федерация футбола Украины. ФФУ - достаточно мощная структура, в составе которой работают квалифицированные специалисты, которые могут дать профессиональную оценку тому или иному явлению. Чем меньше мы выносим «сора из избы», чем больше проблем ликвидируем сами, тем сильнее становится наша футбольная организация».

Ну, осенью 2008 года вообще-то речь шла не о профессиональной оценке действий А.Савченко и названных им арбитров, а об оценке с точки зрения Криминального кодекса. Это сделано не было, между тем на днях в СМИ промелькнуло сообщениео том, что "команда Савченко" якобы вернула себе клуб «Десна». Круг замкнулся, гора родила мышь.