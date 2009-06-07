После матча Украина-Хорватия полиция задержала депутата Каськива

В Загребе после футбольного матча Украина-Хорватия были задержаны 13 украинских болельщиков, в том числе депутат Верховной Рады Владислав Каськив.

Об этом "Украинской правде"сообщил нардеп Андрей Шевченко, которому об этом рассказали присутствующие на стадионе болельщики сборной Украины.

Инцидент между украинскими фанами и хорватской полицией произошел после того, как правоохранители вывели из сектора группу мужчин и женщин, которые болели за сборную Украины.

После окончания матча украинский сектор отказался выходить с трибун, пока полиция не вернет им этим людей.

По словам Шевченко, договориться с полицейскими попробовал депутат Каськив, пытаясь воспользоваться своим дипломатическим паспортом.

Однако полиция задержала и самого Каськива.

После этого, по словам очевидцев, полиция вытеснила болельщиков из сектора за границы стадиона, и они продолжили протестовать там.

На место прибыли посол Украины в Хорватии Маркиян Лубкивский и консул Украины в Хорватии.

После вмешательства дипломатов полиция освободила Каськива, которого, по его словам, продержали полтора часа.

Сам Каськив рассказал "Украинской правде", что полиция неоправданно применила силу против болельщиков, которые не уходили из украинского сектора.

"Люди просто требовали вернуть болельщиков, которых вывели во время матча. Все спокойно сидели на креслах, никто ничего не ломал, не крушил. После этого полиция просто посбрасывала людей с сектора. Я видел украинцев с разбитыми головами, в крови", - сказал Каськив.

По его словам, украинские дипломаты пытаются освободить болельщиков, задержанных на стадионе.