Кабмин предлагает называть Евро-2012 - Украина-2012

Кабинет министров Украины распоряжением №597-р от 3 июня 2009 года внес изменения в свое распоряжение №875 от 25 июня 2008 года “Об организации работы по информационному сопровождению подготовки и проведения в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу”.

Текст соответствующего распоряжения за подписью премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО размещен на Правительственном портале.

В частности, правительство обязало государственное информационное агентства “Укринформ”, в рамках которого создан информационный центр, подавать информационно-аналитические материалы о результатах мониторинга общественного мнения, опубликованной информации, о состоянии подготовки Украины к Чемпионату еженедельно в Координационное бюро по вопросам подготовки и проведения в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу Секретариата Кабинета министров Украины (ранее эта информация направлялась в Национальное агентство по вопросам подготовки и проведения в Украине финальной части Чемпионата Европы 2012 года по футболу).

В то же время правительство обязало “Укринформ” изменить название своего информационного центра на “Украина-2012” вместо “Евро-2012 - Украина”, поскольку название “Евро-2012” является собственностью УЕФА.