Результаты матчей ЧМ-2010 по футболу
Следующие игры 10 июня
Завершились очередные матчи группового этапа Чемпионата мира по футболу
Группа 1
Швеция – Дания 0:1, Албания – Португалия 1:2
В группе лидирует Дания - 16 очков после шести игр, Венгрия 13 (6), Португалия 9 (6), Швеция 6 (5), Албания 6 (7), Мальта 1 (7).
Следующий матч 10 июня: Швеция - Мальта
В Группе 2 игр не было
В группе лидируют Швейцария и Греция с 13 очками в шести играх, Израиль 9 (6), Латвия 10 (6), Люксембург 4 (6), Молдова 1 (6).
Следующие матчи в этой группе пройдут 5 сентября: Израиль – Латвия, Молдова - Люксембург, Швейцария - Греция
Группа 3
Словакия - Сан-Марино 7:0
В группе лидирует Словакия 15 очков после шести игр, Северная Ирландия - 13 (7), Польша 10 (6), Чехия и Словения 8 (6), Сан-Марино 0 (7).
Группа 4
Финляндия - Лихтенштейн 2:1, Азербайджан – Уэльс 0:1
В группе лидирует Германия - 16 очков после шести игр, Россия 12 (5), Финляндия 10 (5), Уэльс 9 (7), Азербайджан 1 (5), Лихтенштейн 1 (6).
Следующий матч 10 июня: Финляндия - Россия
В Группе 5 игр не было
В группе абсолютный лидер Испания - 18 очков после шести игр, БиГ 12 (6), Турция 8 (6), Бельгия 7 (6), Эстония 5 (6), Армения 1 (6).
Следующие матчи - 5 сентября: Армения - БиГ, Испания – Бельгия, Турция - Эстония
Группа 6
Казахстан – Англия 0:4, Беларусь – Андорра 5:1, Хорватия – Украина 2:2
В группе лидирует Англия - 18 очков после шести игр, Хорватия 11 (6), Беларусь 9 (5), Украина 8 (5), Казахстан 3 (6), Андорра 0 (6).
Следующие матчи 10 июня: Англия – Андорра, Украина - Казахстан.
В дальнейшем украинской сборной предстоят игры с Андоррой (Киев, 5 сентября), Беларусью (Минск, 9 сентября), Англией (Киев, 10 октября) и снова Андоррой (Андорра, 14 октября)
Англия примет Хорватию 9 сентября, а Белорусь - 14 октября
Хорватия и Белорусь сыграют еще дважды: в Минске 12 августа и в Загребе 5 сентября. 14 октября Хорватия завершит турнир игрой в Алма-Ате.
Группа 7
Сербия – Австрия 1:0, Литва – Румыния 0:1
В группе лидирует Сербия - 15 очков после шести игр, Франция 10 (5), Литва 9 (7), Австрия 7 (6), Румыния 7 (6), Фареры 1 (4).
Следующий матч 10 июня: Фареры - Сербия
Группа 8
Болгария - Ирландия 1:1, Кипр - Черногория 2:2
В группе лидирует Италия - 14 очков после шести игр, Ирландия 13 (7), Болгария 8 (6), Кипр 5 (6), Черногория 4 (6), Грузия 3 (7).
Группа 9
Македония - Норвегия 0:0, Исландия – Нидерланды 1:2
В группе лидирует Голландия - 18 очков после шести игр, Шотландия 7 (5), Исландия 4 (6), Македония 4 (5), Норвегия 3 (4).
Следующие матчи 10 июня: Македония – Исландия, Нидерланды - Норвегия
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Напомним, что в финальную стадию Чемпионата мира, который начнется в ЮАР 11 июня 2010 года, выйдут 13 европейских команд.
Победители девяти отборочных групп выходят в финальный этап напрямую, а восемь команд из числа занявших вторые места разыграют между собой еще четыре путевки.
Африка делегирует шесть сборных, включая хозяев турнира. Северная, Южная и Центральная Америка будут представлены восемью командами, а остальные пять путевок получат команды Азии и Океании.
Сборные Австралии, Японии и Южной Кореи завоевали путевки в финал: Австралия и Япония досрочно заняли верхние две строчки в своей отборочной группе. В другой группе корейские футболисты решили проблемы после субботней победы со счетом 2:0 над сборной ОАЭ. На четвертую прямую путевку в ЮАР от азиатской зоны претендуют сборные КНДР, Саудовской Аравии и Ирана.