ВР внесла изменения в закон об организации и проведении Евро-2012

Верховная Рада внесла изменения в закон, касающийся организации и проведения финальной части Чемпионата Европы 2012 года по футболу в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, «за» принятие закона в целом проголосовали 386 народных депутатов из 434, зарегистрированных сегодня в сессионном зале.

Принятие отмеченного закона ставит целью усовершенствовать процесс подготовки к проведению в Украине финальной части Евро-2012.

Структурно положение новой редакции закона изложено в шести разделах.

В разделе I «Общие положения» сформулированы ряд новых терминов, в частности «гарантии УЕФА», «задачи и мероприятия по подготовке и проведению чемпионата», «объекты чемпионата», «Генеральный план по инфраструктуре», «национальный координатор», «соглашение о проведении чемпионата», «требования УЕФА», «соглашение об использовании объекта чемпионата», «вспомогательный город» и тому подобное.

В разделе ІІ «Система управления организацией и проведением чемпионата» уточнены полномочия, функции и задачи Кабинета Министров Украины, в частности определение его координирующей роли относительно деятельности центральных и местных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, связанной с подготовкой и проведением чемпионата, принятие решений относительно внесения изменений в государственную целевую программу по подготовке и проведению чемпионата, координация разработки и внесения изменений в Генеральный план и инфраструктуру, осуществление контроля за выполнением заданий и мер по подготовке и проведению чемпионата, поддержке и сотрудничеству с УЕФА по вопросам его организации и проведения.

Также определены функции центральных и местных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления относительно разработки, утверждения, выполнения задач и мероприятий соответствующих отраслевых, региональных и городских программ по подготовке и проведению чемпионата, Генерального плана по инфраструктуре, концепций, осуществление анализа состояния выполнения задач и мероприятий этих программ. Предусмотрено определить основы сотрудничества с УЕФА и ФФУ относительно выполнения обязательств и гарантий, определенных в договоре о проведении чемпионата, предоставление экспертной помощи по вопросам организации подготовки и проведения чемпионата.

В разделе ІІІ «Программно-плановое обеспечение подготовки чемпионата» определяются принципы: разработки, финансирование и внесение изменений в государственную целевую программу по подготовке и проведению чемпионата; разработки, утверждения и выполнения Генерального плана по инфраструктуре.

В разделе ІV «Особенности строительства объектов чемпионата и выкупа земельных участков для их потребностей» установлены особенности организации строительства объектов, которые предусматривается задействовать во время проведения чемпионата, в частности путем запрещения привлечения средств инвесторов, которые связаны со строительством объектов чемпионата на развитие инженерно-транспортной и социальной инфраструктуры населенных пунктов, если это не предусмотрено проектом строительства, а также путем ввоза на территорию Украины товаров (кроме подакцизных) для строительства, реконструкции, капитального ремонта и оснащения всех объектов чемпионата, а не только спортивных сооружений

При этом в разделе предусмотрены положения, касающиеся возвращения в государственный бюджет полученных сумм возмещения процентной ставки по кредитам и сумм неуплаченной ввозной пошлины в случае невыполнения гарантийных обязательств и не предоставления объекта для потребностей чемпионата.

В разделе V «Выполнение гарантий, предоставленных УЕФА» в соответствии с гарантиями, предоставленными УЕФА органами исполнительной власти, регулируется порядок выполнения гарантий, предоставленных УЕФА относительно прав интеллектуальной собственности УЕФА; уточняются временные правила перемещения через таможенную границу Украины; перечень товаров, которые разрешается ввозить на территорию Украины без уплаты обязательных платежей участниками чемпионата для выполнения ими функций по подготовке и проведению чемпионата и правил декларирования этих товаров; уточняется порядок получения виз для въезда на территорию Украины в связи с проведением чемпионата; расширяется круг финансовых преференций относительно налогообложения дохода, полученного УЕФА по результатам деятельности в Украине во время подготовки и проведения чемпионата.