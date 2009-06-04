Мэр Донецка доложил Ющенко о подготовке к Евро-2012

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обсудил с донецкими властями подготовку к проведению финала Чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, во встрече приняли участие вице-премьер-министр Иван ВАСЮНИК, глава Секретариата Президента Вера УЛЬЯНЧЕНКО, председатель Донецкой облгосадминистрации Владимир ЛОГВИНЕНКО, Донецкий городской председатель Александр ЛУКЬЯНЧЕНКО, председатель НБУ Владимир СТЕЛЬМАХ, заместитель главы Секретариата Юрий БОГУЦКИЙ, президент Федерации футбола Украины Григорий СУРКИС.

Донецкий городской председатель доложил Президенту о ходе подготовки инфраструктур города к Евро-2012. По его словам, местные власти проработали замечания УЕФА и уже очертили конкретные меры для их учета. «Подготовлены предложения по внесению изменений в Государственную программу подготовки к Евро-2012 по городу Донецку, нужно их утверждение», - сказал А.ЛУКЬЯНЧЕНКО, добавив, что речь идет в частности о финансировании работ в 2009-2011 году.

Как проинформировал главу государства мэр Донецка, говоря о спортивной инфраструктуре города, устранены все замечания УЕФА по стадиону «Донбасс-Арена» вместимостью 51371 место. «29 августа стадион будет открыт. Теперь завершаются отделочные работы, благоустройство прилегающей территории на площади в 30 га», - сказал А.ЛУКЬЯНЧЕНКО, добавив, что в настоящее время на объекте работает свыше 2100 человек.

«Вся остальная спортивная инфраструктура - тренировочные поля, базы для размещения команд - будут подготовлены к концу 2009 года», - заверил Президента Донецкий городской председатель.

По словам А.ЛУКЬЯНЧЕНКО, требует эффективного решения вопрос с приведением в порядок аэродромного комплекса Донецка. Он отметил, что, согласно прежней смете, соответствующие строительные работы должны были обойтись в 972,7 млн. грн., однако инфляция и изменения сроков выполнения привели к вздорожанию более чем до 1 млрд. 460 млн. грн. Новая смета и экспертиза находятся на проверке в Минтрансе.

Предметом особого внимания в этом контексте является непосредственно аэровокзал, сказал мэр Донецка. Он сообщил Президенту, что этот вопрос может быть решен либо путем комплексной реконструкции аэропорта со строительством нового терминала и капремонтом старого, либо через капремонт старого аэропорта и сооружения двух срочных терминалов, или наконец через адаптацию проекта аэропорта Загреба (Хорватия).

«18 июня на сессии облсовета будут приняты решения о выделении из местного бюджета 100 млн. грн. на начало робот по реконструкции», - сказал А.ЛУКЬЯНЧЕНКО.

Он выразил убеждение, что при условии дальнейшего активного привлечения к этим работам инвесторов проект можно реализовать в течение ближайших лет и в 2011 году ввести в эксплуатацию. «До 31 июля мы должны дать гарантии УЕФА о том, что аэродром и аэровокзал полностью будут введены в эксплуатацию к намеченным срокам. Гарантии должны быть как со стороны органов местного самоуправления, так и со стороны Минтранса», - сказал в интервью журналистам после встречи мэр Донецка.

Что касается гостиничной инфраструктуры, проинформировал Президента Донецкий городской председатель, то в соответствии с требованиями УЕФА город должен обеспечить 2945 номеров. «По состоянию на 3 июня подготовлены контракты в целом по области на 1510 номеров, из них в городе - 859», - сказал А.ЛУКЬЯНЧЕНКО. «Начато строительство пяти гостиниц с общим номерным фондом 596 номеров, которые должны быть введены в эксплуатацию в первом полугодии 2011 года», - сообщил мэр Донецка, добавив, что вопрос с остальными номерами может быть решен за счет строительства новых гостиниц по уже существующим проектам. «На эти семь гостиниц уже выделены земельные участки», - сказал он.

В этом контексте руководители местных властей озвучили предложение о предоставлении преференций инвесторам, которые приобщатся к строительству гостиниц. «Мы предложили свои варианты, и Президент дал поручение нам сформировать предложения, связанные с фискальной политикой государства. Чтобы мы получили преференции на 2010-2012 года по четырем городам в части изъятия средств из местных бюджетов в государственный», - сказал журналистам А.ЛУКЬЯНЧЕНКО.

*** С конца мая В.ЮЩЕНКО проводит периодические встречи с председателями областных государственных администраций и председателями городов, претендующих на проведение финальной части Чемпионата Европы 2012 года по футболу. Президент заявил, что будет держать на контроле ход подготовки к чемпионату и решение существующих проблем.

В частности, 27 мая Президент провел встречу с харьковским властями.

28 мая В.ЮЩЕНКО посетил Львовскую область, где ознакомился с темпами подготовки к Евро-2012.