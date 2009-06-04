Павленко передал документы по Олимпийскому парламентской ВСК

Министерство по делам семьи, молодежи и спорта передало всю документацию относительно реконструкции НСК «Олимпийский» к Евро-2012 Временной следственной комиссии Верховной Рады по проверке соблюдения законодательства при проведении реконструкции спорткомплекса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сегодня сообщил министр Юрий ПАВЛЕНКО.

Он отметил, что ВСК переданы материалы относительно трат бюджетных средств, проведения тендеров на выполнение работ и общего состояния реконструкции НСК. По словам министра, в целом депутаты получили 394 документа общим объемом 2105 страниц.

Ю.ПАВЛЕНКО отметил, что Минспорта и в дальнейшем остается открытым к сотрудничеству с парламентской ВСК и заинтересовано в максимальной прозрачности выполнения всех работ по реконструкции спорткомплекса.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 19 мая приняла постановление «О создании Временной следственной комиссии ВР для проверки соблюдения законодательства при проведении реконструкции НСК "Олимпийский".

Комиссия должна осуществить проверку соблюдения законодательства при проведении тендерных процедур, подготовки технико-экономического обоснования и проекта реконструкции, осуществления оплаты товаров, работ и услуг, приобретенных для реконструкции стадиона за счет субвенции из государственного бюджета.

Председателем ВСК избран Равиль САФИУЛЛИН (Партия регионов), заместителем - Владимир ФИЛЕНКО (БЮТ). Эта комиссия, согласно постановлению, будет действовать три месяца. Отчет комиссии парламент должен заслушать не позже двухмесячного срока со дня принятия постановления.