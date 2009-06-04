”Манчестер Юнайтед” поставил рекорд в истории футбола

18-кратный чемпион Англии по футболу "Манчестер Юнайтед" заключил спонсорский договор с американской страховой компанией Aon, пишет The Times. Сумма сделки составит 80 миллионов фунтов стерлингов (около 130 миллионов долларов). Таким образом, контракт станет крупнейшим в истории футбола.

Aon станет титульным спонсором английского клуба и получит право разместить свой логотип на футболке "МЮ". Спонсорский контракт будет действовать в течение четырех лет, начиная с лета 2010 года. Помимо Aon, за спонсорство "Манчестера" боролись Samsung, Saudi Telecom, а также индийские фирмы Sahara и Tata.

Ранее спонсором "МЮ" была другая страховая компания - American International Group (AIG), оказавшаяся на грани краха и спасенная государством в сентябре 2008 года. Из-за национализации AIG была вынуждена свернуть свое сотрудничество с клубом. Контракт AIG с "МЮ" заканчивался в мае 2010 года.

На втором месте среди самых масштабных спонсорских контрактов в футболе находится договор мюнхенской "Баварии" с Deutsche Telekom (17,03 миллиона фунтов в год), а на третьем - соглашение мадридского "Реала" с игорной компанией Bwin (12,78 миллиона фунтов в год).

Лента.ру