Ющенко сегодня будет говорить с руководством Донецкой обл. о ЧЕ-12

В четверг, 4 июня, в 14.00 Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО проведет встречу с председателем Донецкой облгосадминистрации Владимиром ЛОГВИНЕНКО и городским председателем Донецка Александром ЛУКЬЯНЧЕНКО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, главная цель встречи - контроль хода подготовки к проведению финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу.

Результатом встречи должно стать определение конкретных шагов, которые должны сделать центральные и местные власти для устранения всех рисков, связанных с подготовкой к турниру.

Как сообщал УНИАН, с конца мая глава государства начал проведение периодических встреч с главами областных государственных администраций и мэрами городов, которые претендуют на проведение финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу. Президент заявил, что будет держать на контроле ход подготовки к чемпионату и решение имеющихся проблем.

В частности, 27 мая Президент провел встречу с харьковской властью.

28 мая В.ЮЩЕНКО посетил Львовскую область, где ознакомился с темпами подготовки к Евро-2012.

С 4 июня глава государства намерен провести отдельные встречи с руководителями Донецка, Киева, Львова и Харькова, чтобы уточнить проблемные вопросы подготовки инфраструктуры к турниру и определить конкретные мероприятия для их преодоления.