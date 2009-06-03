Города-хозяева должны отдавать в госбюджет вдвое меньше

Донецкий городской председатель Александр ЛУКЬЯНЧЕНКО настаивает на том, чтобы из городов, принимающих финальную часть чемпионата Европы по футболу 2012 года, изъятия в государственный бюджет были сокращены наполовину.

Как передает корреспондент УНІАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции.

«Мы свои обязательства перед государственным бюджетом выполняем (по обязательным отчислениям в госбюджет – УНИАН), а государство – не выполняет», - посетовал мэр, подчеркнув, что «подготовка к Евро-2012, к сожалению, пока финансируется только за счет собственных ресурсов». Так, по словам А.ЛУКЬЯНЧЕНКО, «мифические миллиарды выделены на подготовку Евро-2012, но 5 месяцев прошло - городом получено ноль целых, ноль десятых».

Поэтому для решения ряда проблем, которые связаны с подготовкой города к Евро-2012, мэр уверен - нужно пересмотреть в сторону уменьшения обязательную сумму отчислений из города в госбюджет.

Он акцентировал, что перед руководителями страны намерен «ставить вопрос по поводу того, чтобы за 2010, 2011 и 2012 годы четыре города, которые намечены как принимающие города Евро-2012, освободить от изъятия в государственный бюджет, и такой показатель, как прибыль, оставить в городе в объеме 50%, тогда как сейчас он изымается в объеме 100%».

А.ЛУКЬЯНЧЕНКО пояснил: «Надо, чтобы такая прибыль зачислялась в городской бюджет, и раз государство не может выделять финансирование, то мы в состоянии подготовиться самостоятельно за счет собственных ресурсов». «Должны быть преференции со стороны государства», - заключил мэр.

Справка УНИАН. В 2009 году прямые изъятия из городского бюджета Донецка в государственный бюджет запланированы в сумме 301,2 млн. грн.