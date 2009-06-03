Украина поднялась на три ступеньки в рейтинге FІFА
Хорватия сохранила восьмое место
В среду, 3 июня, FІFА обнародовала обновленный рейтинг-список национальных команд, согласно с которым Украина поднялась на три ступеньки и вернулась, после двухмесячного перерыва, в число 20-ти наилучших, занимая 19-тую ступеньку.
Следующий соперник Украины в отборе к ЧМ-2010 Хорватия (встреча 6 июня) –сохранила засобой восьмую строку, Беларусь поднялась на одну позицию (теперь 81-я), а Казахстан (матч 10 июня) - на пять (132). Англия поднялась на одну ступеньку и занимает 6-тое место, Андорра продолжает оставаться 196-й.
Рейтинг ФИФА:1. (1.) Испания - 1761
2. (3.) Голландия - 1442
3. (2.) Германия - 1378
4. (5.) Италия - 1292
5. (4.) Бразилия - 1288
6. (7.) Англия - 1225
7. (6.) Аргентина - 1203
8. (8.) Хорватия - 1200
9. (9.) Россия - 1167
10. (10.) Франция - 1067
11. (11.) Португалия - 1004
12. (14.) Турция - 964
13. (17.) Парагвай - 961
14. (15.) США - 947
15. (12.) Чехия - 943
16. (16.) Швейцария - 931
17. (18.) Уругвай - 922
18. (13.) Греция -- 921
19. (22.) Украина - 891
...81 (82). Беларусь - 432
...132 (137). Казахстан - 230
...196 (196). Андорра - 17