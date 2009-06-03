Украина поднялась на три ступеньки в рейтинге FІFА

В среду, 3 июня, FІFА обнародовала обновленный рейтинг-список национальных команд, согласно с которым Украина поднялась на три ступеньки и вернулась, после двухмесячного перерыва, в число 20-ти наилучших, занимая 19-тую ступеньку.

Следующий соперник Украины в отборе к ЧМ-2010 Хорватия (встреча 6 июня) –сохранила засобой восьмую строку, Беларусь поднялась на одну позицию (теперь 81-я), а Казахстан (матч 10 июня) - на пять (132). Англия поднялась на одну ступеньку и занимает 6-тое место, Андорра продолжает оставаться 196-й.

Рейтинг ФИФА: 1. (1.) Испания - 1761

2. (3.) Голландия - 1442

3. (2.) Германия - 1378

4. (5.) Италия - 1292

5. (4.) Бразилия - 1288

6. (7.) Англия - 1225

7. (6.) Аргентина - 1203

8. (8.) Хорватия - 1200

9. (9.) Россия - 1167

10. (10.) Франция - 1067

11. (11.) Португалия - 1004

12. (14.) Турция - 964

13. (17.) Парагвай - 961

14. (15.) США - 947

15. (12.) Чехия - 943

16. (16.) Швейцария - 931

17. (18.) Уругвай - 922

18. (13.) Греция -- 921

19. (22.) Украина - 891

...81 (82). Беларусь - 432

...132 (137). Казахстан - 230

...196 (196). Андорра - 17