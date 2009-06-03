Ющенко поручил передать КГГА компенсацию собственникам ”Троицкого”

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поручил Кабинету министров и Государственному управлению делами передать Киевской городской государственной администрации объекты государственной собственности, которые находятся в оперативном управлении Национального комплекса «Экспоцентр Украины».

Текст соответствующего указа размещен на официальном сайте главы государства.

В частности, решение принято с целью обеспечения надлежащей подготовки проведения в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу, выполнения в полном объеме обязательств, которые возникли в связи с демонтажем объекта незавершенного строительства на Троицкой площади (г. Киев).

В соответствии с указом, речь идет об объектах, расположенных на земельных участках, которые изымаются для выполнения обязательств, возникших в связи с демонтажем объекта незавершенного строительства на Троицкой площади (г. Киев).

Как сообщалось, возмещение компенсации за снос недостроенного торгово-развлекательного центра «Троицкий» предусматривается застройщику - компании «Юджин».

“Троицкий” был демонтирован по настоянию УЕФА, которая заявляла о невозможности проведение на НСК “Олимпийский” матчей Евро-2012, если не будет демонтирован ТРК, который строился перед стадионом.