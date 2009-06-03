На ”Донбасс Арене” начали укладку газона футбольного поля

В Донецке на новом стадионе «Донбас Арена» начался один из завершающих этапов строительных работ - укладка газона футбольного поля.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Донбас Арены», созданием дизайна газона занимаются лучшие европейские специалисты, ранее выстилавшие поля в «Лужниках», на «Амстердам-Арене», для ФК «Реал» (Мадрид) и других аренах.

На донецком стадионе используется трава «мятлик луговой», которую привезли из Словакии - транспортировали 4 дня в специальных грузовиках. Этой газонной траве уже более двух лет, а растили ее на ферме, специализирующейся на выращивании газонных трав более 100 лет. Всего понадобится 810 рулонов травы, каждый шириной 120 сантиметров и общим весом около 500 тонн.

В будущем подстригать траву и «причесывать» поле планируется раз в два дня, как минимум, летом, а обеспечивать идеальные условия новому газону будут 26 спринклеров, 38 км закольцованных подземных поливочно-дренажных коммуникаций и 60 км отопительных труб.

Как сообщал УНИАН, открытие нового стадиона футбольного клуба «Шахтер» «Донбас Арена» запланировано на 29 августа. Сейчас на арене проводятся работы по отладке систем жизнеобеспечения и обустройству парка вокруг стадиона.