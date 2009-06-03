На НСК ”Олимпийский” завтра ”День открытых дверей”

С целью информирования общественности о ходе работ по реконструкции Национального спортивного комплекса "Олимпийский" к Евро-2012 завтра, 4 июня, состоится очередной "День открытых дверей".

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по делам семьи, молодежи и спорта, начало мероприятия в 14.30

К участию также приглашены члены временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по проверке соблюдения законодательства при проведении реконструкции НСК.

В плане мероприятия - обзор участка строительства, оперативное рассмотрение хода работ по реконструкции спорткомплекса при участии министра Юрия ПАВЛЕНКО и президента АО ХК "Киевгорстрой" Петра ШИЛЮКА. Во время обзора у представителей СМИ и общественности будет возможность пообщаться со специалистами Минспорта, инженерно-техническими работниками, архитекторами и рабочими.

После этого, в штабе строительства на Черепановий горе заланована презентация стадии "Проект" - "Реконструкция существующих и строительство новых объектов НСК "Олимпийский" представителем генпроектировщика, менеджером компании ГМП Романом ХЕППОМ.

Итог мероприятия подведет Ю.ПАВЛЕНКО во время брифинга, где более детально расскажет о ходе подготовки НСК "Олимпийский" к Евро-2012.

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