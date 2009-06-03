Глава Госавиаинспекции ставит харьковский аэропорт в пример
И гарантирует государственное финансирование работ
|Александр Давидов
Он подчеркнул, что государственное финансирование “будет произведено согласно программе, утвержденной Кабинетом Министров”. На харьковскую взлетно-посадочную полосу, по словам А.ДАВЫДОВА, «будут выделены средства, она будет строиться за государственный счет».
Справка УНИАН. Аэродромный комплекс Международного аэропорта «Харьков» в настоящее время находится в коммунальной собственности, однако после реконструкции будет передан в общегосударственную собственность. Общий объем необходимого для реконструкции аэродрома финансирования из госбюджета согласно Государственной программе подготовки Украины к Евро-2012 составляет 811,3 млн. грн., из которых в 2009 должно поступить 187,5 млн. грн. Работы по возведению нового аэровокзала и реконструкции существующего осуществляет за свой счет генеральный инвестор подготовки Харькова к Евро-2012 – группа DCH Александра ЯРОСЛАВСКОГО. Объем инвестиций составляет 508,83 млн. грн., в настоящее время монтируется каркас здания терминала. Имущественный комплекс аэровокзала сдан городской властью Харькова в аренду на 49 лет компании «Нью Системс АМ» (одна из компаний группы DCH).