Милевский раскрыл «козырь» сборной Украины

Форвард сборной Украины Артем Милевский перед игрой с Хорватией (отборочный матч ЧМ-2010 состоится в субботу 6 июня, трансляция - телеканал "Украина") раскрыл "козырь" сине-желтой дружины. По словам Милевского это... "Наш боевой дух. Все приехали в хорошем настроении, и хоть сезон в клубах и закончился, все понимают, что предстоят важные игры".

Относительно большой ответственности, которая ляжет на плечи форвардов в этом матче, Артем высказался так: "К ответственности мне не привыкать. Если выйду в основе, обязательно постараюсь забить".

Динамомания