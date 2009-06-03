Васюник предлагает финансировать терминал аэропорта Донецка из госбюджета

Вице-премьер-министр Иван ВАСЮНИК предлагает правительству принять решение об общем финансировании государством и частными инвесторами строительства пассажирского терминала в аэропорту Донецка.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании Координационного совета по вопросам подготовки и проведения в Украине финала чемпионата Европы по футболу 2012 года.

И.ВАСЮНИК обратил внимание, что конкурс по выбору инвестора строительства терминала объявлялся уже трижды и ни разу предложение не заинтересовало частный бизнес. По его мнению, в случае, если строительство начнется за средства государства, инвесторы обязательно позже приобщатся к проекту.

“Нужно принять решение о консолидированном финансирование, если мы хотим иметь Донецк как город-хозяин Евро-2012”, - подчеркнул вице-премьер.

Так же, по его мнению, нужно сделать и со Львовским аэропортом. Как отметил правительственный чиновник, конкурс по этому объекту будет объявлен в июле, однако “прогноз не утешительный”.

Кроме этого, И.ВАСЮНИК считает нужным удовлетворить просьбу представителей Харькова и предоставить из государственного бюджета 206 млн. грн. для завершения реконструкции стадиона “Металлист” к Евро-2012. “Правительство должно быть готовым предоставить эти средства Харькову, потому что все другое там делают за собственные средства и реально не смогут профинансировать дополнительные работы”, – сказал он.

Как сообщал УНИАН, после последней проверки харьковского стадиона “Металлист” инспекторы УЕФА указали на ряд недостатков, для устранения которых нужно дополнительное финансирование, сверх определенных проектных показателей. В связи с этим, власти города обратилась к правительству с просьбой предоставить из средств государственного бюджета 206 млн. грн. для приведения стадиона в соответствие с требованиями УЕФА.