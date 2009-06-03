Украина может подписать «Открытое небо» уже в конце года

Глава Госавиаадминистрации Александр ДАВЫДОВ не исключает того, что в конце этого года Украина сможет подписать соглашение об «Открытом небе».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил журналистам в аэропорту «Борисполь».

«В этом году мы планируем очередной раунд переговоров (с Еврокомиссией об «Открытом небе» - УНИАН). Вообще в идеале, если мы сможем согласовать с ЕК все условия переходного периода, то в этом году, в декабре, возможно, будет подписание. Но обязательно будет существовать переходной период, когда это начнет работать», - сказал А.ДАВЫДОВ.

По его мнению, период перехода на полноценное функционирование авиации Украины в условиях «Открытого неба» может составлять 3-4 года.

По словам главы Госавиаадминистрации, идеальным было бы завершение данного периода к моменту проведения Евро-2012, в то же время он высказал сомнение в возможности этого.

«Думаю, технологически мы свое законодательство не сможем (подготовить – УНИАН), учитывая наши процессы в Верховной Раде», - сказал А.ДАВЫДОВ.

Как сообщал УНИАН, европейская программа „Открытое небо” предусматривает, что все авиакомпании стран, которые к ней присоединились, конкурируют на равных условиях. То есть любая авиакомпания летает не по разрешению, которое она должна получить в каждой стране, куда собирается летать, а в порядке предварительного сообщения.

Соглашение об "Открытом небе" станет очередным этапом на пути создания единого авиационного пространства между Украиной и ЕС .