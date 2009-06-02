Вскоре города-хозяева ЧЕ-12 получат уточненные планы подготовки

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО с 4 июня проведет встречи с руководством каждого из городов-хозяев Евро-2012 с целью уточнения и утверждения планов их подготовки к турниру.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сообщил сегодня во время заседания Координационного совета по вопросам подготовки и проведения Евро-2012.

«С 4 июня мы проведем по каждому городу секционные заседания, на которых примем базовые решения», - сказал В.ЮЩЕНКО. По его словам, будут разработаны конкретные планы действий до 30 ноября, когда УЕФА примет окончательное решение по городам-хозяевам в Украине.

Президент подчеркнул, что все задачи, которые нужно решить, не являются критическими, если по ним работать ежедневно. «Это на совести местной власти – мэров и всех их команд», - добавил он.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что считает решение УЕФА по определению украинских городов для Евро-2012 честным и справедливым. Он также отметил, что держит на личном контроле состояние подготовки каждого города к Чемпионату.

В.ЮЩЕНКО также подчеркнул, что Евро-2012 дает Украине возможности «поднять такие пласты, которые бы мы не подняли еще много лет». Поэтому, считает он, теперь вопросы подготовки и проведения Евро-2012 зависят исключительно от позиции украинской стороны.

«Речь идет о престиже страны, и те вопросы, которые нам нужно решить, не являются для нас фатальными», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Как сообщал УНИАН, Исполком УЕФА 13 мая определил города, в которых состоятся матчи финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Среди украинских городов назван Киев, Донецк, Львов и Харьков. Вместе с тем украинским городам за полгода нужно выполнить ряд условий, выдвинутых УЕФА, для окончательного утверждения их хозяевами матчей турнира.