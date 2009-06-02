Проект реконструкции Олимпийского будет утвержден 10 июня

Проект реконструкции НСК «Олимпийский» к Евро-2012 Кабинет министров может утвердить на своем заседании 10 июня.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр по делам семьи, молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО на заседании Координационного совета по вопросам подготовки и проведения Евро-2012.

Ю.ПАВЛЕНКО подчеркнул, что только после окончательного утверждения проекта правительством можно будет говорить об окончательной смете работ на НСК. В связи с этим он назвал необоснованными любые заявления относительно увеличения финансирования реконструкции или завышенной стоимости работ.

По словам министра, на сегодняшний день финансирование реконструкции «Олимпийского» осуществляется своевременно. Он сообщил, что на работах уже освоено 300 млн. грн. А на 2009 год в целом запланировано 800 млн. грн.

Ю.ПАВЛЕНКО также подчеркнул, что на НСК работы по реконструкции ведутся параллельно с завершением проектирования и переносом сетей с территории стадиона за его пределы. Кроме того, две иностранные компании-консультанты проводят аудит проекта реконструкции и проверяют качество выполненных работ. Таким образом, убежден министр, удастся избежать рисков, связанных с несоответствием проведенных работ стандартам УЕФА.

В завершение, Ю.ПАВЛЕНКО подчеркнул, что у него нет никаких сомнений в своевременной и качественной подготовке НСК «Олимпийский» к Евро-2012.