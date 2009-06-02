Президет требует разобраться с землей возле Олимпийского

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО требует от правительства и городских властей Киева срочно урегулировать вопрос принадлежности прилегающей к НСК «Олимпийский» территории.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня во время заседания Координационного совета по вопросам подготовки и проведения Евро-2012.

Глава государства подчеркнул, что единственным владельцем спорткомплекса и прилегающей к нему территории является Министерство по делам семьи, молодежи и спорта. Вместе с тем, отметил он, в последнее время принято «ряд решений, которыми должна заинтересоваться прокуратура, в результате чего была потеряна часть территории».

При этом В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что восстановление единого комплекса НСК «Олимпийский» является главным требованием УЕФА к проведению в Киеве финала Евро-2012. В связи с этим он поручил министру спорта Юрию ПАВЛЕНКО как можно скорее согласовать в законодательном порядке алгоритм возобновления целостности спорткомплекса.

По словам Президента, есть два пути – «мирное урегулирование или административное». В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что нужно выбрать тот путь, который будет самым быстрым и самым эффективным. Кроме этого, он обратил внимание, что Минспорта должен приобщить к решению этого вопроса киевские городские власти и представителей компаний, которые получили земельные участки, принадлежащие НСК «Олимпийский».

Со своей стороны Ю.ПАВЛЕНКО сообщил, что уже разработан законопроект по возобновлению целостности НСК «Олимпийский» и уже завершается его согласование с заинтересованными министерствами и ведомствами. Ю.ПАВЛЕНКО, в частности, отметил, что одним из основных требований УЕФА является создание зоны гостеприимства для VIP-партнеров УЕФА неподалеку от НСК на площади в 45 квадратных метров. Он также отметил, что пока этот вопрос является проблемным и проинформировал, что для его решения нужна общая позиция с КГГА.

Как сообщал УНИАН, возобновление целостности НСК «Олимпийский» и создание на прилегающей к нему территории зон гостеприимства является главным условием проведения финального матча Евро-2012 в столице Украины.