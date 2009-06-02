Раду попросят скорее принять законы по подготовке к ЧЕ-12

Координационный совет по Евро-2012 будет просить ВР Киев. 2 июня. УНИАН. Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО предлагает Координационному совету по вопросам подготовки к Евро-2012 обратиться к председателю Верховной Рады Украины Владимиру ЛИТВИНУ с просьбой в ближайшее время рассмотреть и принять законы, необходимые для улучшения подготовки к турниру.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал сегодня во время заседания Координационного совета по вопросам подготовки к Евро-2012.

По словам главы государства, в парламенте сейчас находится семь проектов законов, направленных на улучшение и ускорение подготовки инфраструктуры к проведению Евро-2012 в Украине. Глава государства считает, что Верховная Рада должна «выделить один день парламентской работы для принятия этих семи важных законов».