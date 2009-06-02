Ющенко хочет заседания правительства по Евро-2012

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО инициирует проведение отдельного заседания правительства, посвященного подготовке и проведению в Украине финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня во время заседания Координационного совета по вопросам подготовки и проведения Евро-2012.

«Я предлагаю Координационному совету обратиться к правительству и инициировать внеочередное или очередное заседание, посвятить его исключительно вопросам проведения Евро-2012», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он подчеркнул, что одним из главных блоков такого заседания должно быть урегулирование выдачи правительственных гарантий на реализацию проектов к чемпионату. По словам Президента, «без решения правительства все эмоции и аргументы по данному вопросу являются неадекватными и неэффективными».

В.ЮЩЕНКО, в частности, обратил внимание на отсутствие достаточного финансирования работ на объектах транспортной инфраструктуры, обязательства по которым имеет правительство.

Он также предложил при необходимости пригласить на заседание правительства по Евро-2012 представителей Счетной палаты, чтобы гарантировать плановое финансирование подготовки объектов к турниру.

Глава государства подчеркнул, что подготовка инфраструктуры четырех городов-хозяев Евро-2012 является исключительно компетенцией Кабинета Министров.

«Если правительство блокирует подготовку к Евро-2012, то пусть оно так и заявит, что это не его приоритет», - отметил он.

Кроме того, В.ЮЩЕНКО обратил внимание на необходимость скорейшего корректирования Государственной целевой программы по подготовке к Евро-2012. По его убеждению, нужно срочно скорректировать источники финансирования запланированных проектов.

Глава государства отметил, что на сегодняшний день есть договоренности с мировыми финансовыми учреждениями о предоставлении кредитов при условии государственных гарантий. Именно поэтому, сказал он, правительство должно выступить гарантом перед этими учреждениями по возвращению полученных средств.

Президент также подчеркнул, что в нынешних условиях даже обычных гарантий правительства может быть достаточно для запуска других механизмов финансирования объектов к Евро-2012 в четырех украинских городах.