Эксперимент с пятью арбитрами продолжат в Лиге Европы

Эксперимент с использованием пяти арбитров для работы на матчах продолжится в Лиге Европы УЕФА-2009/10. Соответствующее предложение президента УЕФА Мишеля ПЛАТИНИ утвердил исполком ФИФА на встрече в Нассау на Багамских островах, передает uefa.com.

На состоявшейся ранее ежегодной генеральной встрече Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB) орган, регулирующий правила футбола, разрешил продолжить эксперимент. Кроме главного рефери в поле и двух его ассистентов на боковых линиях, к работе будут привлекаться еще два помощника. Они будут располагаться за лицевыми линиями и уделять особое внимание происшествиям в штрафной, таким как нарушения или неспортивное поведение.

Новая серия экспериментов будет проведена в матчах Лиги Европы, что обеспечит новому турниру УЕФА дополнительное внимание публики в следующем сезоне.

Впервые подобная система работы судей была успешно опробована прошлой осенью - на мини-турнирах отборочного раунда чемпионата Европы среди юношей до 19 лет. И сами судьи, и наблюдатели дали о ней исключительно положительные отзывы. Получив отчет о проведении эксперимента, члены IFAB дали ФИФА добро на то, чтобы продолжить его уже в профессиональной лиге.

Как отметил М.ПЛАТИНИ, все согласны с тем, что судьям нужна помощь. “Футбол становится все быстрее, физическая форма игроков - лучше. Поэтому зачастую задача арбитра является в высшей степени трудной. Две дополнительные пары глаз, следящие за штрафной, - ценная помощь рефери”, - сказал президент УЕФА. Он убежден, что такая мера повысит уверенность судейской бригады и увеличит ее численность, позволяя при этом игре идти своим ходом.