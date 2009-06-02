В Харькове надеются уже в июле окончательно убедить Платини

Глава Харьковской облгосадминистрации Арсен АВАКОВ надеется, что в июле Харьков посетит президент УЕФА Мишель ПЛАТИНИ, которому город предоставит убедительные гарантии своевременной подготовки к Евро-2012.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ОГА, об этом губернатор заявил в интервью областному радио.

"Стадион в первом приближении будет готов к 25 июля, с тем, чтобы уже в августе играть на "Металлисте" матчи Лиги Европы. А до 30 ноября - контрольной даты, обговоренной с УЕФА, это уже будет не стадион, а "конфетка", это будет произведение искусства", - убежден А.АВАКОВ. Он считает, что после реконструкции "Металлист" станет одним из лучших стадионов Украины.

"После киевского стадиона, который сейчас строится, на 65 тысяч мест и после донецкой "Донбасс-Арены", которая будет сдана в эксплуатацию в конце августа на 50 тысяч, третьим будет харьковский "Металлист" - 42 тысячи зрительских мест", - отметил руководитель области.

После реконструкции, уверен он, стадион станет не только местом отдыха харьковчан, но и предметом их гордости. "А с точки зрения ЕВРО-2012, он будет одним из лучших объектов", - подитожил А.АВАКОВ.

Кроме того, губернатор сообщил, что в июле этого года ожидается приезд в Харьков президента УЕФА Мишеля ПЛАТИНИ.

"Мы ожидаем, что в июле месяцы у нас будет Мишель ПЛАТИНИ с однодневной инспекционной поездкой. Думаю, что он посмотрит и увидит, что Харьков - это город, за который нужно бороться УЕФА, чтобы здесь проходил ЕВРО-2012, а не так, чтобы мы боролись", - пошутил А.АВАКОВ, прибавив, что и областная, и городская власть полностью удоволетворены темпами подготовки города к европейскому футбольному первенству.