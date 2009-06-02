Ющенко сегодня проведет заседание Координационного совета по Евро-2012
13:46, 02 июня 2009Футбол 2012
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Сообщили в пресс-службе Президента
Сегодня в 15.00 Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО будет председательствовать на заседании Координационного совета по вопросам подготовки и проведения финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, заседания состоится в Секретариате Президента (ул. Банковая, 11).
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