Ющенко сегодня проведет заседание Координационного совета по Евро-2012

Сегодня в 15.00 Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО будет председательствовать на заседании Координационного совета по вопросам подготовки и проведения финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, заседания состоится в Секретариате Президента (ул. Банковая, 11).

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