”Милан” возглавил 39-летний бразилец

Итальянский футбольный клуб "Милан" получил нового тренера. Им стал 39-летний бразилец Леонардо, сменивший на посту наставника команды Карло Анчелотти, который возглавил лондонский "Челси". Об этом сообщает официальный сайт итальянского клуба. В последнее время Леонардо, еще не имеющий тренерского опыта, занимал должность технического директора "Милана".

Вице-президент "Милана" Адриано Галлиани заявил, что в будущем он надеется на возвращение Анчелотти в итальянский клуб. По словам Галлиани, "Милан" не вел переговоры с другими специалистами и изначально рассчитывал либо сохранить Анчелотти, либо назначить на пост тренера Леонардо.

Как сообщает интернет-издание Goal.com, Галлиани рассказал, что многие игроки "Милана" расплакались, узнав, что Анчелотти покидает команду. По словам Галлиани, особенно расстроился уходом тренера полузащитник Дженнаро Гаттузо.

Леонардо подписал с "Миланом" двухлетний контракт. Бразильский специалист заявил, что рад занять пост тренера. По словам Леонардо, Анчелотти пожелал ему удачи на новой должности.

Леонардо, ставший в 1994 году чемпионом мира в составе сборной Бразилии, играл за "Милан" с 1997 по 2001, а также с 2002 по 2003 годы. После завершения игровой карьеры Леонардо стал скаутом "Милана", а в 2008 году занял пост технического директора.

Лента.ру