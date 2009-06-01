Анчелотти возглавит ”Челси”

Новым главным тренером "Челси" станет Карло АНЧЕЛОТТИ. Лондонский клуб подтвердил, что 49-летний итальянский специалист подпишет контракт на три года и вступит в должность 1 июля, передает

До вчерашнего дня К.АНЧЕЛОТТИ в течение восьми лет возглавлял "Милан". В последнем матче под его началом "россонери" со счетом 2:0 одолели "Фиорентину" и завоевали путевку в Лигу чемпионов УЕФА.

На своем новом посту итальянский специалист сменит Гуса ХИДДИНКА, который в воскресенье привел синих к победе в финале Кубка Англии над "Эвертоном". Голландец проработал на тренерском мостике "аристократов" в общей сложности 15 недель, начиная с февраля, когда в отставку был отправлен Луис Фелипе СКОЛАРИ, и теперь сосредоточится на работе со сборной России.

К.АНЧЕЛЛОТИ - один из шести человек, которому удавалось выигрывать Кубок Европейских чемпионов в качестве игрока (1989, 1990) и в роли тренера (2003, 2007).