Правительство утвердило Концепцию медицинского обеспечения Евро-2012

Правительство одобрило Концепцию медицинского обеспечения во время подготовки и проведения в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кабмина, соответствующее распоряжение принято на заседании правительства 27 мая.

Концепция содержит общие организационные мероприятия в сфере здравоохранения, что будут применяться на территории Украины, в частности, в принимающих городах, для обеспечения своевременного и адекватного реагирования во время проведения футбольных матчей и других мероприятий чемпионата.

Концепция предусматривает приведение заведений здравоохранения в соответствие с требованиями УЕФА. В частности, это будет касаться предоставления круглосуточной экстренной медицинской помощи, усиления государственного санитарно-эпидемиологического контроля.

Документом также предусмотрено строительство, реконструкция и капитальный ремонт заведений здравоохранения на более чем 100 тысяч коек и закупки медицинских автотранспортных единиц в количестве 622.