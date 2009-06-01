Газзаев хотел бы видеть Шевченко в составе киевского «Динамо»

Новый главный тренер футбольного клуба «Динамо» (Киев) Валерий ГАЗЗАЕВ хотел бы видеть Андрея ШЕВЧЕНКО в составе этой команды.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на пресс-конференции в Москве

В.ГАЗЗАЕВ сказал: «Что касается ШЕВЧЕНКО, то он действительно великий игрок, тут даже сомневаться не приходится – он из категории звезд мирового значения».

Он заметил, что ему сложно пока ответить на вопрос о переходе А.ШЕВЧЕНКО в «Динамо», потому что не знает позиции самого игрока. «Но конечно, такие хорошие игроки необходимы (команде), они всегда приносят пользу, тем более с таким большим авторитетом», - заявил В.ГАЗЗАЕВ.