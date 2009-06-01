Ющенко поздравил Ворсклу с победой в Кубке Украины

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поздравил игроков, тренеров, руководителей и болельщиков футбольного клуба «Ворскла» (Полтава) с победой в Кубке Украины.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

“От всего сердца приветствую вас со славной победой – получением Кубка Украины по футболу. Мне чрезвычайно приятно, что впервые в своей истории «Ворскла» завоевала престижный национальный трофей. Все игроки проявили на поле высокий индивидуальный профессионализм, умелые командные действия, спортивный дух и стремление к победе”, - говорится в приветствии В.ЮЩЕНКО.

В успехе команды, убежден Президент, большая заслуга руководителей, тренеров и каждого работника клуба.

Глава государства пожелал «Ворскле» достойно выступить в Лиге Европы и утвердиться среди ведущих европейских команд, а всем футболистам и работникам клуба - крепкого здоровья, счастья, неисчерпаемой энергии и дальнейших побед во имя Украины.

Как сообщал УНИАН, 31 мая в финальном матче Кубка Украины по футболу полтавская «Ворскла» с минимальным счетом 1:0 победила действующего обладателя кубка УЕФА - донецкий «Шахтер». Таким образом, полтавская команда впервые в своей истории стала обладателем Кубка Украины.