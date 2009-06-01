Ахметов и Срна попросили у болельщиков прощения за Кубок Украины
13:04, 01 июня 2009Футбол 2012
0
На праздновании победы в КУЕФА
|Ринат Ахметов
Об этом они сказали 31 мая в Донецке время многолюдных торжеств, посвященных завоеванию «Шахтером» Кубка УЕФА.
|Дарио Срна
Прямую телетрансляцию праздника вела телекомпания «Украина».
Как сообщал УНИАН, 31 мая в Днепропетровске полтавская "Ворскла" выиграла у "Шахтера" финальный матч Кубка Украины по футболу. Победный гол в матче на 49-й минуте забил Василий САЧКО. Полтавская команда впервые в своей истории стала обладателем Кубка Украины.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter