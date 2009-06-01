Ахметов и Срна попросили у болельщиков прощения за Кубок Украины

Президент ФК «Шахтер» (Донецк) Ринат АХМЕТОВ и капитан команды Дарио СРНА попросили у болельщиков прощения за то, что команда не смогла завоевать Кубок Украины.

Об этом они сказали 31 мая в Донецке время многолюдных торжеств, посвященных завоеванию «Шахтером» Кубка УЕФА.

«Простите нас за Кубок Украины. А что касается Кубка УЕФА, мы вам его обещали, а вы его заслужили!», - сказал Р. АХМЕТОВ.

Прямую телетрансляцию праздника вела телекомпания «Украина».

Как сообщал УНИАН, 31 мая в Днепропетровске полтавская "Ворскла" выиграла у "Шахтера" финальный матч Кубка Украины по футболу. Победный гол в матче на 49-й минуте забил Василий САЧКО. Полтавская команда впервые в своей истории стала обладателем Кубка Украины.