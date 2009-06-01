Шахтер отдал Морено в аренду немецкому Вердеру

Футбольный клуб «Шахтер» (Донецк) отдал в аренду немецкому ФК «Вердер» (Бремен) нападающего Марсело МОРЕНО за 2 млн. евро.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили в пресс-службе «Шахтера».

По сообщению, документы относительно перехода боливийского легионера клубы уже подписали. Срок аренды составит один год. М. МОРЕНО присоединится к своей новой команде 2 июля текущего года.

В пресс-службе добавили, что интерес к М. МОРЕНО немецкий клуб проявлял еще год назад. Однако донецкий клуб опередил представителя Бундеслиги и купил боливийского нападающего за 9 млн. евро. Тем не менее, «Вердер» не упускал футболиста из виду и после финального матча на Кубок УЕФА начал с «Шахтером» переговоры относительно перехода футболиста.

Как сообщал УНИАН, накануне информацию о переходе М. МОРЕНО в немецкий клуб озвучил главный тренер «Шахтера» Мирча ЛУЧЕСКУ. По его словам, боливиец отдан в аренду «ввиду того, что не до конца адаптировался к чемпионату Украины».

По поводу того, будут ли другие изменения в составе команды в ближайшее время, наставник «горняков» отметил, что «предпосылок говорить об этом пока нет».

«Президент клуба попытается сделать все возможное, чтобы те игроки, которые у нас есть, остались здесь минимум еще на год», - отметил М.ЛУЧЕСКУ.