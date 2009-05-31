Женская сборная Украины по футболу обыграла россиянок
19:10, 31 мая 2009Футбол 2012
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Началась подготовка к ЧЕ
Женская украинская сборная по футболу начала подготовку к Чемпионату Европы.
Соперника на первую игру после продолжительного перерыва штаб желто-синих подбирал надлежащего уровня - сборную России.
С россиянками подопечные Анатолия Куцева не встречались уже четыре года, но в составе нашей команды львиная доля футболисток, которые защищают цвета именно российских клубов.
Украинки победили 2:0, забив по голу в каждом тайме. В первой 45-минутке отметилась Вера Дятел, а после перерыва Наталья Зинченко установила окончательный счет.
Напомним, континентальное первенство начнется 23 августа в Финляндии.
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