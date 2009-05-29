Через низкие тарифы Киевэнерго может не подготовить электросети

АК «Киевэнерго» заявляет, что решение Национальной комиссии регулирования электроэнергетики (НКРЭ) об изъятии из структуры тарифов компании прибыли и соответствующее снижение их уровня ставит под угрозу выполнение мероприятий, связанных с принятием Киевом Евро-2012.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции председатель правления АК «Киевэнерго» Эдуард СОКОЛОВСКИЙ.

По его словам, согласно решению НКРЭ, принятому 27 мая, из тарифов компании было изъято около 30 млн. грн. прибыли, предназначавшейся на выполнение инвестиционной программы.

«Прибыль является источником инвестпрограммы. Компания будет вынуждена на ту же величину уменьшить инвестпрограмму, и без того недостаточную. И все мероприятия, которые были намечены, будут выполнены в неполном объеме. В первую очередь это касается развития и модернизации электрических сетей. Учитывая, что Киев остается пока одним городом, которому подтверждено участие в Евро-2012, эта ситуация пугает и вызывает у компании тревогу», – сказал он.

Тем не менее, отметил председатель правления, техническая дирекция «Киевэнерго» уже приступила к пересмотру мероприятий инвестпрограммы, при этом в первую очередь, скорее всего, будет уменьшена та ее часть, которая предусматривает развитие и модернизацию электросетей.

Э.СОКОЛОВСКИЙ также добавил, что НКРЭ до сих пор никак не отреагировала на предложение компании вывести мероприятие, связанное с подготовкой к Евро-2012, в отдельный инвестиционный проект с учетом соответствующих средств в структуре тарифа компании.

Как сообщал УНИАН, 27 мая т.г. Национальная комиссия регулирования электроэнергетики пересмотрела тарифы большинства энергоснабжающих компаний на передачу и поставку электроэнергии с 1 июня т.г.

Согласно решению, тарифы снижены за счет изъятия из инвестпрограмм расходов с прибыли, предназначавшихся на производственные инвестиции в рамках выполнения инвестпрограмм. Снижение тарифов облэнерго дало возможность НКРЭ пересмотреть уровень прогнозной оптовой цены для обеспечения финансовой поддержки генерирующих компаний.

Тариф АК «Киевэнерго» на передачу электроэнергии линиями электропередач 1-го класса напряжения (35 кВ и более) понижен на 10,95% – до 2,44 грн. за МВт/ч, на передачу линиями 2-го класса напряжения (менее 35 кВ) – на 10,89%, до 31,25 грн. за МВт/ч. Тариф компании на поставку электроэнергии крупным потребителям (I группа) понижен на 10,24% – до 2,28 грн. за МВт/ч, мелким потребителям (II группа) – на 10,39%, до 11,38 грн. за МВт/ч.