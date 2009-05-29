Ющенко на писал Тимошенко о развитии инфраструктуры городов

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет о необходимости реализации первоочередных мер развития инфраструктуры городов, которые будут принимать Евро-2012.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, в письме к премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО глава государства отмечает, что в соответствии с требованиями, высказанными УЕФА по итогам заседания Исполнительного комитета 12-13 мая 2009 года, и ввиду необходимости сохранения равного количества городов Украины и Польши для проведения европейского первенства по футболу 2012 года, в настоящее время является безотлагательной необходимость сосредоточения внимания на реализации первоочередных мер развития инфраструктуры городов (стадионы, аэропорты, коммунальные дороги и т.п.) и своевременном финансировании указанных объектов из государственного бюджета.

Поэтому чрезвычайно актуальным является завершение корректировки показателей действующих программно-плановых документов, в частности, Государственной целевой программы по подготовке и проведению в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу с учетом предложений принимающих регионов, и обеспечение приоритетного финансирования объектов, введение в эксплуатацию которых запланировано на 2009 год, отмечает В.ЮЩЕНКО.

Президент отдельно отметил, что результаты его встречи с председателем Харьковской областной государственной администрации Арсеном АВАКОВЫМ и Харьковским городским председателем Михаилом ДОБКИНЫМ 27 мая засвидетельствовали наличие ряда существенных проблем в подготовке региона к проведению в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу.

Учитывая вышеизложенное, а также с целью надлежащей подготовки инфраструктуры Харьковской области и Харькова В.ЮЩЕНКО просит проработать вопросы финансирования в текущем году строительства стадиона коммунального предприятия «Областной спортивный комплекс «Металлист», реконструкции взлетно-посадочной полосы «Международного аэропорта «Харьков», капитального ремонта и реконструкции коммунальных дорог города.

Глава государства просит правительство принять действенные меры для урегулювання затронутых вопросов и сообщить ему о результатах проведенной работы.