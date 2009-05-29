Квасьневский не сомневается, что Евро состоится в 4-х польских и 4-х украинских городах

Польша не сомневается, что Евро-2012 состоится в четырех польских и четырех украинских городах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал бывший Президент Польши Александр КВАСЬНЕВСКИЙ в Днепропетровске на пресс-конференции в рамках встречи деловых кругов Украины и Польши (с участием экс-президента Украины Леонид КУЧМЫ и А.КВАСЬНЕВСКОГО).

«Я заявляю от имени Президента и правительства Польши, что со стороны нашей страны нет никакой игры и ожиданий, что будет по другому, чем проведение чемпионата по футболу паритетно 4Х4 города», - отметил А.КВАСЬНЕВСКИЙ.

По его словам, пока подготовка к Евро-2012 в Польше проходит «более-менее неплохо».

При этом он отметил, что некоторые сложности в Польше существуют относительно скоростных дорог, а также аэропортов.

Вместе с тем, по словам экс-президента Польши, польское правительство и региональные власти дают средства на проведение реконструкции и строительства объектов инфраструктуры.

А.КВАСЬНЕВСКИЙ отметил, что ни одно спортивное соревнование на мировом или европейском уровне не готовится только на средства инвесторов. В этом активное участие принимает государство. В качестве примера он назвал Германию и Италию.

Экс-президент Польши также сообщил что он был сегодня поражен после посещения Днепропетровского стадиона «Арена-Днепр».

«Пока ни в Польше, ни в Украине такого стадиона, как в Днепропетровске, нет», - подчеркнул А.КВАСЬНЕВСКИЙ.