Кучма считает, что власти ничего не делают для подготовки к ЧЕ-12

На уровне власти в Украине за два последних года практически ничего не сделано для подготовки к Евро-2012.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом экс-президент Украины Леонид КУЧМА заявил в Днепропетровске на пресс-конференции в рамках встречи деловых кругов Украины и Польши (при участии Л.КУЧМЫ и экс-президента Польши Александра КВАСНЕВСКОГО).

«Некоторые представители власти даже думали, что если Украине на проведение чемпионата право не предоставят, то будет лучше, голова не будет болеть», - отметил Л.КУЧМА.

По его словам, все новые сооружения, которые появились в Донецке, Харькове, Днепропетровске, - это инициатива бизнес-структур, напрямую не связанная с Евро-2012.

Экс-президент Украины отметил, что государство, которое берет ответственность за реконструкцию аэропортов, сооружение взлетно-посадочных полос, должно была бы в данной ситуации не мешать инвесторам, которые готовы реально взять ответственность за эти объекты.

По словам Л.КУЧМЫ, Днепропетровск достоин проведения Евро-2012. «Со всех точек зрения, Днепропетровск не хуже, а лучше других городов», - сказал он.

По мнению экс-президента Украины, то, что Днепропетровск отстранили от проведения Евро-2012, свидетельствует о политическом решении.

«Если это действительно политическое решение, то у Днепропетровска есть полное право своими последующими действиями доказывать, что город достоин проведения финальной части Евро-2012», - подчеркнул Л.КУЧМА.