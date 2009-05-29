Луческу стал «Почетным гражданином Донецка»

Сегодня в Донецке 33-я внеочередная сессия городского совета присвоила главному тренеру футбольного клуба «Шахтер» (Донецк) Мирче ЛУЧЕСКУ звание «Почетный гражданин города Донецка».

Как сообщили УНИАН в горсовете, наставник «горняков» удостоен звания «за весомый вклад в завоевание Кубка УЕФА, развитие и популяризацию отечественного футбола, укрепление авторитета города Донецка, Донецкой области и Украины в мире».

Кроме того, сессия приняла решение ходатайствовать перед городским председателем о награждении членов команды Грамотой городского совета «За заслуги перед городом» с вручением почетного знака.

В 2006 году, в связи с 70-летием со дня образования футбольного клуба «Шахтер», звания «Почетный гражданин города Донецка» был удостоен президент клуба Ринат АХМЕТОВ.