Ющенко нашел Львову спонсора строительства стадиона
Укрэксимбанк выкупит облигации города
«Укрэксимбанк» выкупит облигации, на средства которых будет строиться львовской стадион.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО в ходе посещения строительства стадиона к Евро-2012 во Львове.
Президент отметил, что львовской стадион - «тема номер один и такой объект требует образцового финансирования и гарантии средств».
Как отметил В.ЮЩЕНКО, если мы хотим иметь Львов, принимающим Евро-2012, то необходимо обеспечить соблюдение графиков как финансирования стадиона, так и его строительства.
«Сегодня я привез с собой председателя правления «Укрэксимбанка» Виктора КАПУСТИНА, этот банк выкупит облигации на 300 млн. грн.», - проинформировал он.
«В июне на строительство Львовского стадиона пойдут первые 100 млн., вырученные за ценные бумаги», - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.
По его словам, уже через 10 дней должна пойти первая проплата по ценным бумагам.
Также Президент отметил, что хочет услышать от премьера гарантии о том, что финансирование четырех принимающих городов Украины будет вестись с гарантиями правительства, что это будет вестись безукоризненно.
Он также добавил, что для Украины чрезвычайно важно, чтобы четыре города, которые 12 мая решением УЕФА были признаны принимающими Евро-2012 в Украине, приняли участие в футбольном чемпионате.
«Если этого не произойдет, это будет поражение и государства, и правительства», - сказал В.ЮЩЕНКО.
Также он отметил, что если бы не проведение Евро-2012, «во Львове еще бы лет 20 не было стадиона и аэропорта». Поэтому это чрезвычайно важная и полезная для Украины миссия – принимать Евро.