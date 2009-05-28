Ющенко нашел Львову спонсора строительства стадиона

«Укрэксимбанк» выкупит облигации, на средства которых будет строиться львовской стадион.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО в ходе посещения строительства стадиона к Евро-2012 во Львове.

Президент отметил, что львовской стадион - «тема номер один и такой объект требует образцового финансирования и гарантии средств».

Как отметил В.ЮЩЕНКО, если мы хотим иметь Львов, принимающим Евро-2012, то необходимо обеспечить соблюдение графиков как финансирования стадиона, так и его строительства.

«Сегодня я привез с собой председателя правления «Укрэксимбанка» Виктора КАПУСТИНА, этот банк выкупит облигации на 300 млн. грн.», - проинформировал он.

«В июне на строительство Львовского стадиона пойдут первые 100 млн., вырученные за ценные бумаги», - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

По его словам, уже через 10 дней должна пойти первая проплата по ценным бумагам.

Также Президент отметил, что хочет услышать от премьера гарантии о том, что финансирование четырех принимающих городов Украины будет вестись с гарантиями правительства, что это будет вестись безукоризненно.

Он также добавил, что для Украины чрезвычайно важно, чтобы четыре города, которые 12 мая решением УЕФА были признаны принимающими Евро-2012 в Украине, приняли участие в футбольном чемпионате.

«Если этого не произойдет, это будет поражение и государства, и правительства», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Также он отметил, что если бы не проведение Евро-2012, «во Львове еще бы лет 20 не было стадиона и аэропорта». Поэтому это чрезвычайно важная и полезная для Украины миссия – принимать Евро.