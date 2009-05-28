Ющенко зафиксировал конец начала строительства стадиона во Львове

Нолевая фаза работ по строительству стадиона во Львове практически готова.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО в ходе посещения строительства стадиона к Евро-2012 во Львове.

Президент подчеркнул, что сегодня темой номер один в подготовке Украины к Евро-2012 является львовский стадион.

«Львовский стадион – это тестовый объект. И я хочу отметить, что важнейшим сегодня здесь является соблюдение графиков, финансирования и строительства», - сказал он.

По его словам, на месте строительства стадиона во Львове выполнен большой объем работ, «особенно если учесть, что они начались под Рождество».