Ющенко зафиксировал конец начала строительства стадиона во Львове
15:26, 28 мая 2009Футбол 2012
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"Стадион – это тестовый объект"
Нолевая фаза работ по строительству стадиона во Львове практически готова.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО в ходе посещения строительства стадиона к Евро-2012 во Львове.
Президент подчеркнул, что сегодня темой номер один в подготовке Украины к Евро-2012 является львовский стадион.
«Львовский стадион – это тестовый объект. И я хочу отметить, что важнейшим сегодня здесь является соблюдение графиков, финансирования и строительства», - сказал он.
По его словам, на месте строительства стадиона во Львове выполнен большой объем работ, «особенно если учесть, что они начались под Рождество».
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