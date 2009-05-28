Минспорта будет содействовать ВСК по проверке Олимпийского

Министерство по делам семьи, молодежи и спорта будет максимально содействовать работе Временной следственной комиссии Верховной Рады по проверке соблюдения законодательства Украины при проведении работ по реконструкции Национального спорткомплекса "Олимпийский".

Как сообщили УНИАН в пресс-службе министерства, об этом говорится в открытом письме ведомства ко всем членам ВСК.

В Минспорте отмечают, что реконструкцию спорткомплекса к Евро-2012 можно считать наиболее масштабным строительным проектом со времени независимости Украины как по его стоимостным показателям, так и по сложности инженерных и технических заданий. Поэтому здесь считают естественным значительное внимание прессы, общественности, политиков, членов правительства и международных экспертов, прикованное к ходу работ.

Минспорта полностью осознает всю ответственность за введение объекта в эксплуатацию в определенные сроки с его полным соответствием требованиям УЕФА и обеспечение проведения на стадионе финального матча Евро-2012, говорится в сообщении.

В этой связи министерство с пониманием относится к небезразличной позиции Верховной Рады и положительно оценивает создание Временной следственной комиссии для проверки соблюдения законодательства во время реконструкции "Олимпийского". С целью обеспечения надлежащих и удобных условий для работы комиссии народным депутатам предлагается рассмотреть возможность использования для проведения заседаний ВСК помещений Минспорта.

Для скорейшего изучения состояния работ по реконструкции стадиона членов комиссии приглашают принять личное участие в работе совещательных и консультационных межведомственных органов, созданных при правительстве и министерстве, по вопросам обеспечения реконструкции НСК "Олимпийский", а также специализированных комиссий и штабов, которые действуют при заказчике реконструкции – ГП "НСК "Олимпийский" и генеральном подрядчике АО ХК "Киевгорстрой".

В Минспорте также сообщают, что уполномоченными представителями для оперативного предоставления временной следственной комиссии информации по любым аспектам реконструкции стадиона являются заместители министра Сергей ДРАЧ и Ростислав КАРАНДЕЕВ, в функциональные обязанности которых входят вопросы координации работ по реконструкции НСК и подготовки объектов спортивной инфраструктуры к проведению в Украине Евро-2012.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 19 мая приняла постановление «Об образовании Временной следственной комиссии ВР для проверки соблюдения законодательства при проведении реконструкции НСК "Олимпийский".

Комиссия должна осуществить проверку соблюдения законодательства при проведении тендерных процедур, подготовке технико-экономического обоснования и проекта реконструкции, осуществлении оплаты товаров, работ и услуг, приобретенных для реконструкции стадиона за счет субвенции из государственного бюджета.

Председателем ВСК избран Равиль САФИУЛЛИН (Партия регионов), заместителем - Владимира ФИЛЕНКО (БЮТ). Комиссия, согласно постановлению, будет действовать три месяца. Отчет комиссии парламент должен заслушать не позже двухмесячного срока со дня принятия постановления.