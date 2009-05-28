Ющенко осмотрел во Львове строительство нового стадиона

В рамках рабочей поездки во Львовскую область Президент Украины Виктор Ющенко осмотрел строительство стадиона.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, после осмотра Президент провел совещание в штабе строительства стадиона, в котором приняли участие вице-премьер-министр Иван ВАСЮНИК, глава Львовской областной государственной администрации Николай КМИТЬ, заместитель главы Секретариата Президента Юрий БОГУЦКИЙ, заместитель министра по делам семьи, молодежи и спорта Ростислав КАРАНДЕЕВ, председатель Львовского облсовета Мирослав СЕНИК, Львовский городской председатель Андрей САДОВЫЙ, председатель правления Государственного экспортно-импортного банка Виктор КАПУСТИН.

*** По результатам заседания УЕФА 12–13 мая т.г. принято решение о возможном определении Львова городом проведения матчей Евро-2012, при условии выполнения требований УЕФА о подготовке инфраструктуры. В частности, орган местного самоуправления города не позже 31 августа 2009 года должен предоставить УЕФА достаточные доказательства того, что проблемные вопросы подготовки стадиона будут решены для проведения какого-либо потенциального группового матча УЕФА Евро-2012.

Проектировщиками стадиона является конструкторское бюро Альберта ВИММЕРА (Вена, Австрия), архитектурное бюро «Арника» (Львов, Украина); генеральным подрядчиком выступает проектировочно-строительное предприятие «Азовинтекс».

«ПМ-консалтинг», донецкая инжиниринговая компания, которая руководила строительством нового стадиона ФК «Шахтер», привлечена к проекту как консультант на выполнение работ по анализу проектной документации и разработке организационной структуры управления проектом. Компания «Арена.Ком» в марте 2009 года определена консультантом для построения стадиона (компания будет контролировать строительство стадиона, будет заниматься разработкой бизнес-плана использования сооружения после проведения Евро-2012).

Стоимость строительства стадиона составляет 609 миллионов гривен, ожидаемый срок введения в эксплуатацию - декабрь 2010 года.