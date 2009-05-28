Бондарь: Днепропетровск докажет УЕФА, что достоин принять Евро-2012

Председатель Днепропетровской облгосадминистрации Виктор БОНДАРЬ надеется на шанс Днепропетровска доказать УЕФА в ноябре 2009 года, что город достоин принять Евро-2012.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.БОНДАРЬ заявил сегодня в Днепропетровске во время встречи с послом Еврокомиссии в Украине Жозе Мануэлем Пинту ТЕЙШЕЙРА и послами европейских государств.

«Мы продолжаем подготовку к Евро-2012. В ноябре Днепропетровск еще раз будет доказывать УЕФА, что город достоин для проведения матчей финальной части европейского футбольного чемпионата. У нас будет шанс, если другие города не смогут своевременно подготовиться", - отметил В.БОНДАРЬ.

По словам посла Еврокомиссии, позиция Днепропетровска относительно Евро-2012 «достойна уважения».

Делегация послов стран Евросоюза сегодня в Днепропетровске посетит Южный машиностроительный завод и ГКБ «Южное».

29-30 мая иностранные дипломаты примут участие в праздновании Дня Европы в Кривом Роге.